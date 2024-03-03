Мария Кожевникова рассказала, как бороться с комплексами: "У Дженнифер Лопес очень короткие ножки"

Мария Кожевникова призвала женщин принять свою внешность такой, как она есть

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Испытывающая проблемы с лишним весом на фоне болезни Мария Кожевникова посоветовала женщинам не обращать внимания на стандарты красоты.

Фото: ВК-аккаунт Кожевниковой

Звезда сериала "Универ" ответила на вопрос подписчиков о том, как бороться с собственными комплесами по поводу внешности.

Актриса напомнила представительницам прекрасного пола о том, что секс-символами часто становятся женщины с нестандартной внешностью.

"Меня наоборот восхищают женщины, как Ким Кардашьян, у которой большая попа, но она наоборот сделала из этого себе имя. И многие другие. А у Дженнифер Лопес очень короткие ножки", — объяснила Кожевникова.

Сама актриса рассказала, что набрала 30 лишних килограмм из-за проблем с эндокринной системой. Кожевниковой поставили диагноз преддиабет.

Ранее Мария Кожевникова раскритиковала суррогатное материнство.