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Звезда "Универа" Кожевникова выступила против суррогатного материнства

2:02
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова растит четверых сыновей, которых она вынашивала и родила лично. Звезда категорически не одобряет тему суррогатного материнства и выражает осуждение по отношению к тем, кто пользуется подобными услугами. В отличие от некоторых голливудских и российских знаменитостей, которые свободно делятся опытом рождения детей при помощи суррогатных матерей, Мария придерживается иного взгляда. При этом известные личности не перестают выражать благодарность женщинам, ставшим суррогатными мамами и подарившим им долгожданных наследников.

Звезда "Универа" Кожевникова выступила против суррогатного материнства
Фото: wikipedia.org by Игорь Василиадис is licensed under CC BY 3.0

Актриса высказывает свои скептические взгляды на подобный опыт материнства. Она утверждает, что женщины должны сами проходить беременность и рожать своих потомков.

"Дети не предметы для покупки. Это не товар, а Божий дар, настоящее чудо", — делится своим мнением в социальных сетях 39-летняя актриса.

Кожевникова считает, что использование суррогатного материнства наносит вред всему человечеству.

"Когда человек пытается обойти и обмануть природу, которая более разумна нас, ясно, что это приведет только к негативным последствиям", — пишет Мария.

Напомним, что 25 сентября звезда сериала "Универ" в четвертый раз стала матерью, родив сына, сообщает starhit.

Многие поклонники надеялись, что у нее появится дочь, и были немного разочарованы, узнав пол новорожденного. Актриса была недовольна видом подобных комментариев.

"Мы с мужем никогда не устраивали гендерные вечеринки, поскольку у нас свои убеждения. Мы верим, что в небесной канцелярии лучше всего знают, кто нужен каждой семье, ведь душа приходит именно к нам! Мы с благодарностью принимаем ее. Я уверена, что где-то сверху кто-то выбирает своих родителей, и сверху всегда виднее, чем нам, земным обитателям", — подчеркивает она.

 

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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