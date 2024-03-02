Ушла из жизни 102-летняя дизайнер и икона моды Айрис Апфель с русскими корнями

Скончалась самый возрастной дизайнер планеты Айрис Апфель

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский дизайнер и эталон стиля Айрис Апфель умерла на 103 году жизни.

Фото: Телеграм-канал Небожена

Издание The New York Times сообщило о смерти легендарного дизайнера, которая вдохновляла людей по всему миру следовать моде и красоте в одежде.

Айрис Апфель заявляла, что эстетика в одежде делает мир лучше. Женщина поражала публику своими яркими и экстравагантыми нарядами. Узнаваемыми элементами её стиля были большие круглые очки, крупные бусы и яркие ткани.

Айрис родилась в 1921 года в США в семье владельца магазина зеркал и уроженки России.

Ранее сообщалось о смерти актрисы, известной по советской комедии "За двумя зайцами", Людмилы Алфимовой.