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Скончалась актриса советского комедийного фильма "За двумя зайцами" Людмила Алфимова

Умерла актриса советской комедии "За двумя зайцами" Людмила Алфимова

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Шоу-бизнес

Стало известно о смерти актрисы Людмилы Алфимовой, которая известна российскому зрителю по фильму "За двумя зайцами".

Умерла актриса советской комедии "За двумя зайцами" Людмила Алфимова
Фото: ВКонтакте

В Винницкой области, в селе Печера умерла 88-летняя актриса Людмила Алфимова, игравшая эпизодические, но запоминающиеся роли в таких известных фильмах, как "За двумя зайцами" и в "Свадьбе в Малиновке".

Всего актриса сыграла в 40 картинах, её голосом говорят многие актрисы, так как она профессионально занималась дубляжом.

Ранее сообщалось, что в США умер актёр из фильма "Люди в чёрном" Лэнни Флаэрти.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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