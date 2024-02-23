Скончалась актриса советского комедийного фильма "За двумя зайцами" Людмила Алфимова

Стало известно о смерти актрисы Людмилы Алфимовой, которая известна российскому зрителю по фильму "За двумя зайцами".
В Винницкой области, в селе Печера умерла 88-летняя актриса Людмила Алфимова, игравшая эпизодические, но запоминающиеся роли в таких известных фильмах, как "За двумя зайцами" и в "Свадьбе в Малиновке".
Всего актриса сыграла в 40 картинах, её голосом говорят многие актрисы, так как она профессионально занималась дубляжом.
Ранее сообщалось, что в США умер актёр из фильма "Люди в чёрном" Лэнни Флаэрти.
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