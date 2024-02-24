"База" опубликовала райдер Тимати: Личный вертолёт, французский коньяк и стул для охранника

"База" поделилась райдером Тимати, где приведены его требования касательно перелетов, проживания, транспорта, еды и безопасности.
Он предпочитает бизнес-класс и бизнес-чартер, авто представительского класса с тонированными стеклами. Если путь от аэропорта до города больше т50 километров, то необходим вертолёт, желательно Eurocopter.
Также артист требует номер люкс в гостинице с мини-баром для себя и 12 стандартных номеров для своей команды, а также охрану в непосредственной близости: стул для охранника перед входом в номер и гримерку. И обязательно спортзал. в отеле или поблизости от него.
В гримёрной должны быть французский коньяк, 10 Red Bull, 14 черных полотенец, фрукты и бутерброды. Выступление артиста оценивается в 5,5 млн рублей. За дальние поездки придется добавить еще 1,5 миллиона. Никаких корпоративов за границей. Райдер предполагает штраф в размере 1000 долларов за невыполнение каждого из требований.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.