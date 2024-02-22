Звезда Голливуда Том Круз порвал отношения с дочерью эк-депутата Госдумы РФ Рината Хайрова

Отношения актёра Тома Круза и наследницей бывшего российского депутата закончились разрывом.
О расставании Тома Круза с дочерью бывшего депутата Госдумы РФ Рината Хайрова Эльсиной сообщило издание The Sun.
61-летний актёр хочет остаться с бывшией возлюбленной в хороших отношениях, несмотря на разрыв. Расставание в прямом смысле этого слова с Эльсиной Крузу не грозит, так как он проживает с бывшей избранницей в одном многоквартирном доме в Лондоне.
Круз не знал, что встречается с дочерью представителя партии "Единая Россия", пока об этом не стали писать в прессе.
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