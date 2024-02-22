Звезда Голливуда Том Круз порвал отношения с дочерью эк-депутата Госдумы РФ Рината Хайрова

Том Круз расстался с наследницей бывшего депутата Госдумы РФ

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отношения актёра Тома Круза и наследницей бывшего российского депутата закончились разрывом.

Фото: Инстаграм Тома Круза

О расставании Тома Круза с дочерью бывшего депутата Госдумы РФ Рината Хайрова Эльсиной сообщило издание The Sun.

61-летний актёр хочет остаться с бывшией возлюбленной в хороших отношениях, несмотря на разрыв. Расставание в прямом смысле этого слова с Эльсиной Крузу не грозит, так как он проживает с бывшей избранницей в одном многоквартирном доме в Лондоне.

Круз не знал, что встречается с дочерью представителя партии "Единая Россия", пока об этом не стали писать в прессе.