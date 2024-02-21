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Гарик Харламов рассказал, что заболел пневмонией: не выбегайте полураздетыми на мороз

Гарик Харламов заболел пневмонией: "Проверяйтесь сразу"

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Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов объяснил, что не сможет участвовать в проектах из-за пневмонии.

Гарик Харламов заболел пневмонией: "Проверяйтесь сразу"
Фото: Инстаграм Харламова

Звезда "Comedy Club" опубликовал видео из постели. Юморист рассказал, что уже неделю лежит на больничном и ему осталось лежать столько же. Он отметил, что заболевает перед своим днём рождения уже второй год подряд.

"Берегите здоровье, не выбегайте полураздетыми на мороз. Если уже начали кашлять, идите проверяйтесь сразу", — дал советы Харламов полписчикам охрипшим голосом.

Ранее Евгений Петросян вышел на связь после своей госпитализации.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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