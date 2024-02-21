Гарик Харламов рассказал, что заболел пневмонией: не выбегайте полураздетыми на мороз

Гарик Харламов заболел пневмонией: "Проверяйтесь сразу"

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов объяснил, что не сможет участвовать в проектах из-за пневмонии.

Фото: Инстаграм Харламова

Звезда "Comedy Club" опубликовал видео из постели. Юморист рассказал, что уже неделю лежит на больничном и ему осталось лежать столько же. Он отметил, что заболевает перед своим днём рождения уже второй год подряд.

"Берегите здоровье, не выбегайте полураздетыми на мороз. Если уже начали кашлять, идите проверяйтесь сразу", — дал советы Харламов полписчикам охрипшим голосом.

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