Гарик Харламов рассказал, что заболел пневмонией: не выбегайте полураздетыми на мороз

Комик Гарик Харламов объяснил, что не сможет участвовать в проектах из-за пневмонии.
Звезда "Comedy Club" опубликовал видео из постели. Юморист рассказал, что уже неделю лежит на больничном и ему осталось лежать столько же. Он отметил, что заболевает перед своим днём рождения уже второй год подряд.
"Берегите здоровье, не выбегайте полураздетыми на мороз. Если уже начали кашлять, идите проверяйтесь сразу", — дал советы Харламов полписчикам охрипшим голосом.
Ранее Евгений Петросян вышел на связь после своей госпитализации.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.