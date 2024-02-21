Загипсованный Петросян вышел на связь: подскользнулся, упал — гипс

Юморист Евгений Петросян обратился к поклонникам после госпитализации.
Петросян записал видео для тех, кто переживал о его здоровье в связи с полученной им травмой.
78-летний комик предстал с рукой в гипсе и бандаже и рассказал, что получил много слов поддержки от неравнодушных людей.
"Шёл по улице, споткнулся, упал — гипс. Ничего оригинального, ничего нового. Гололёд у нас нынче, что делать", — сказал Евгений Ваганович.
Ранее 78-летнего юмориста Евгения Петросяна увезли на скорой помощи после падения в центре Москвы.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.