Загипсованный Петросян вышел на связь: подскользнулся, упал — гипс

Петросян с загипсованной рукой пошутил о своей травме

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян обратился к поклонникам после госпитализации.

Фото: ВК-аккаунт Петросяна

Петросян записал видео для тех, кто переживал о его здоровье в связи с полученной им травмой.

78-летний комик предстал с рукой в гипсе и бандаже и рассказал, что получил много слов поддержки от неравнодушных людей.

"Шёл по улице, споткнулся, упал — гипс. Ничего оригинального, ничего нового. Гололёд у нас нынче, что делать", — сказал Евгений Ваганович.

Ранее 78-летнего юмориста Евгения Петросяна увезли на скорой помощи после падения в центре Москвы.