Евгения Петросяна экстренно доставили в московскую больницу

78-летнего юмориста Евгения Петросяна увезли на скорой помощи после падения в центре Москвы.
Как сообщает Telegram-канала Mash, Петросян 11 февраля упал во время прогулки на Лесной улице в столице.
У артиста выявили перелом предплечья со смещением. Травму Петросян получил в результате падения.
Ранее сообщалось, что попавший в больницу народный артист России Александр Панкратов-Чёрный рассказал о своём состоянии.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.