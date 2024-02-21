Бывшую жену Гуфа Айзу Долматову возмутили слова рэпера Макана о женщинах

Блогер Айза Долматова ответила на нападки на женщин рэперу Макану

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова отреагировала на слова рэпера Макана, который заявил, что девушки с большим опытом отношений никому не нужны.

Фото: ВК-аккаунт Долматовой

Айзу Долматову, которая недавно поменяла своё имя и стала Айзой-Лилуной Ай, возмутили слова исполнителя хита "Asphalt 8" рэпера Макана. Она не согласна с тем, что девушки, которые ходят по клубам и практикуют мимолётные связи, не в состоянии создать полноценную семью.

Предъявленные строгие требования к женщинам разозлили Айзу.

"Женщина никому ничего не должна. Женщина — прекрасное создание Бога. А мужчины должны. И точка", — написала блогер в своём Инстаграм*.

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