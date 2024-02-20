Рэпер Macan раскритиковал девушек с опытом отношений: "Кому ты нужна такая"

Рэпер Macan упрекнул современных девушек в распущенности

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнитель хита "Asphalt 8" рэпер Macan пристыдил девушек, которые ходят по клубам и вступают в отношения до брака.

Фото: ВК-аккаунт Рэпера Macan

Музыкант считает, что девушки, которые ходят по клубам и выставляют фото в нижнем белье, не могут построить полноценную семью в будущем.

"Кому ты нужна такая, после того, как ты погуляла. Тысяча отношений у тебя было", — заявил звезда рэпа.

Сам рэпер встречается с Николь Сахтариди, бывшей участницей шоу "Холостяк" с Егором Кридом.

Ранее сообщалось, что задержанный в Таиланде рэпер Матранг боится депортации в Россию.