Рэпер Macan раскритиковал девушек с опытом отношений: "Кому ты нужна такая"

Исполнитель хита "Asphalt 8" рэпер Macan пристыдил девушек, которые ходят по клубам и вступают в отношения до брака.
Музыкант считает, что девушки, которые ходят по клубам и выставляют фото в нижнем белье, не могут построить полноценную семью в будущем.
"Кому ты нужна такая, после того, как ты погуляла. Тысяча отношений у тебя было", — заявил звезда рэпа.
Сам рэпер встречается с Николь Сахтариди, бывшей участницей шоу "Холостяк" с Егором Кридом.
Ранее сообщалось, что задержанный в Таиланде рэпер Матранг боится депортации в Россию.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.