Выпускница "Фабрики звёзд" певица Алекса показала свои свадебные фото.
Певица Алекса (настоящее имя Александра Чвикова) опубликовала в Инстаграм* фотографии с церемонии бракосочетания. Во время участия в проекте "Фабрика звёзд" Алекса встречалась с рэпером Тимати.
"Уже 5-ый год вместе, а роспись спланировали за 7 дней. Встречайте семью Дайчевых", — написала под снимками исполнительница хита "Где же ты?".
Избранником Алексы стал звёздный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Пара воспитывает дочь Ариадну, которой исполнилось 2 годика.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.