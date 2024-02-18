Бывшая возлюбленная рэпера Тимати вышла замуж

Певица Алекса вышла замуж после пяти лет отношений

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выпускница "Фабрики звёзд" певица Алекса показала свои свадебные фото.

Фото: Инстаграм Алексы

Певица Алекса (настоящее имя Александра Чвикова) опубликовала в Инстаграм* фотографии с церемонии бракосочетания. Во время участия в проекте "Фабрика звёзд" Алекса встречалась с рэпером Тимати.

"Уже 5-ый год вместе, а роспись спланировали за 7 дней. Встречайте семью Дайчевых", — написала под снимками исполнительница хита "Где же ты?".

Избранником Алексы стал звёздный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Пара воспитывает дочь Ариадну, которой исполнилось 2 годика.

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