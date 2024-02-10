Певица Алекса выходит замуж за фитнес-тренера: наконец дошли ноги и руки

Выпускница "Фабрики звёзд-4" певица Алекса (настоящее имя Александра Чвикова) рассказала о скором замужестве.
Исполнительница хита "Где же ты?" сообщила, что выходит замуж. Избранником звезды стал фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, который тренирует российских звёзд.
"Выбираю платье. Мы решили пожениться, наконец дошли ноги и руки", — поделилась радостной новостью певица в своём Инстаграм*.
Вместе пара уже четыре года. Они воспитывают двухлетнюю дочь Адриану.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.