Певица Алекса выходит замуж за фитнес-тренера: наконец дошли ноги и руки

Певица Алекса готовится к свадьбе со своим избранником

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выпускница "Фабрики звёзд-4" певица Алекса (настоящее имя Александра Чвикова) рассказала о скором замужестве.

Фото: Инстаграм Алексы

Исполнительница хита "Где же ты?" сообщила, что выходит замуж. Избранником звезды стал фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, который тренирует российских звёзд.

"Выбираю платье. Мы решили пожениться, наконец дошли ноги и руки", — поделилась радостной новостью певица в своём Инстаграм*.

Вместе пара уже четыре года. Они воспитывают двухлетнюю дочь Адриану.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской