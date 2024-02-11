Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела

Ксению Собчак обрадовала новость о том, что она теперь не числится в числе бывших ведущих телествройки "Дом-2".
Журналистка оценила тот факт, что в осеннем выпуске на ТНТ, который был посвящён реалити-шоу "Дом-2", не упомянули её фамилию.
Ведущими телестройки были названы Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня и Алёна Воонаева. Собчак же не было в этом списке.
"Столько шуток я вытерпела, сколько привязок к прошлому, но теперь всё. Спасибо ТНТ за такую чудесную (и немелочную, узнаю почерк, как говорится) цензуру", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Ранее Водонаева и Боня признались, что мечтают о свидании с Николаем Лукашенко.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.