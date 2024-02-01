Водонаева и Боня согласились на свидание с Колей Лукашенко: он красавчик

Виктория Боня и Алёна Водонаева рассказали, что согласны отправиться на свидание с Колей Лукашенко за мешок картошки.
Звёзды "Дома-2" помечтали о встрече с сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко 19-летним Николаем.
Водонаева заявила, что готова пойти на свидание с наследником главы Белоруссии за мешок картошки.
Её поддержала Виктория Боня. Она назвала Колю Лукашенко красавчиком.
"Коля! Если что, мы с Алёной готовы приехать в Минск и просто за картошку посидеть", — обратилсь к Лукашенко-младшему Боня.
Ранее Виктория Боня рассказала, что мужчины видят в ней Анджелину Джоли.
Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.