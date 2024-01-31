Виктория Боня рассказала, что мужчины видят в ней Анджелину Джоли

Виктория Боня объяснила, что мужчины уверены в её схожести с Анджелиной Джоли.
Звезда "Дома-2" сняла видео, на котором некий мужчина показывает на камеру портрет звезды Голливуда Анджелины Джоли, а зетем камера переводится на Боню.
"Именно так меня видят мужчины, что тут скажешь. Только некоторые женщины с этим тяжело справляются", — пояснила знаменитость.
Подписчики поделились своим мнением на этот счёт.
"Ещё пару операций, и уже с Донателлой Версаче будут сравнивать";
"Ага, с "Алиэкспресс";
"На Любовь Успенскую похожи", — писали в комментариях фолловеры.
Ранее Виктория Боня сняла видео в постели с красавцем-мужчиной.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.