Виктория Боня рассказала, что мужчины видят в ней Анджелину Джоли

Виктория Боня похвасталась, что мужчины сравнивают её с Анджелиной Джоли

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня объяснила, что мужчины уверены в её схожести с Анджелиной Джоли.

Фото: Инстаграм Бони

Звезда "Дома-2" сняла видео, на котором некий мужчина показывает на камеру портрет звезды Голливуда Анджелины Джоли, а зетем камера переводится на Боню.

"Именно так меня видят мужчины, что тут скажешь. Только некоторые женщины с этим тяжело справляются", — пояснила знаменитость.

Подписчики поделились своим мнением на этот счёт.

"Ещё пару операций, и уже с Донателлой Версаче будут сравнивать"; "Ага, с "Алиэкспресс"; "На Любовь Успенскую похожи", — писали в комментариях фолловеры.

Ранее Виктория Боня сняла видео в постели с красавцем-мужчиной.