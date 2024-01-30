Виктория Боня сняла видео в постели с красавцем-мужчиной

Виктория Боня показала спящего в её кровати красавца-мужчину

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня опубликовала видео, на котором она делит постель с неким красивым мужчиной.

Фото: Инстаграм Виктории Бони

Боня опубликовала юмористическое видео, призванное отразить феноменально крепкий сон мужчины. На кадрах Боня просыпается от замлетрясяния, обрушения дома и ядерного взрыва, в то время как мужчина в её постели продолжает сладко спать.

"Отмечай свою половинку, кто также чутко спит", — написала звезда "Дома-2" под видео.

Подписчики не узнали в спящем мужчине бойфренда Бони, рпедпринимателя из Якутии Руслана Гасанова. Фолловеры предположили, что Боня привлела к съёмкам видео какого-то стороннего мужчину.