Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Семенович осадила советчиков, которые призывают её рожать детей
8 неисправностей автомобиля, которые чаще всего мешают пройти техосмотр
Терапевт Баранова назвала курение одной из главных причин разрушения сосудов
В Сети завирусилось фото 21-летнего сына Майкла Джексона
Врач назвала 10 возможных причин, почему раны долго заживают
Я помню все твои: как быстро вылечить трещинки в уголках губ
В восточной части Москвы полиция перекрыла улицу из-за странного предмета
Три простых шага, которые позволят быстро и правильно очистить машину ото льда
BJP: динамичные видеоигры способствуют улучшению когнитивных способностей
Виктория Боня сняла видео в постели с красавцем-мужчиной

Виктория Боня показала спящего в её кровати красавца-мужчину

0:40
Шоу-бизнес

Виктория Боня опубликовала видео, на котором она делит постель с неким красивым мужчиной.

Виктория Боня показала спящего в её кровати красавца-мужчину
Фото: Инстаграм Виктории Бони

Боня опубликовала юмористическое видео, призванное отразить феноменально крепкий сон мужчины. На кадрах Боня просыпается от замлетрясяния, обрушения дома и ядерного взрыва, в то время как мужчина в её постели продолжает сладко спать.

"Отмечай свою половинку, кто также чутко спит", — написала звезда "Дома-2" под видео.

Подписчики не узнали в спящем мужчине бойфренда Бони, рпедпринимателя из Якутии Руслана Гасанова. Фолловеры предположили, что Боня привлела к съёмкам видео какого-то стороннего мужчину.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.

Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м

Фольга против хулиганства: как избежать кошачьих выходок с ее помощью
Пшённая каша с тыквой на молоке: вкусный и полезный завтрак в оранжевых тонах
Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым
Замерзание антифриза: три причины и пять шагов по предотвращению проблем с охлаждением двигателя
Рассказываем способы хранения укропа, который обязательно посадите у себя на огороде
Украина будет полигоном для новой бомбы дальнего действия — GLSDB Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин
Масложор у российских водителей: почему многие сталкиваются с этой проблемой и как ее решить
Музыкантов группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"
Печень с луком, жаренная на сковороде: очень вкусно с картофельным пюре, гречкой или рисом
Печень с луком, жаренная на сковороде: очень вкусно с картофельным пюре, гречкой или рисом
Последние материалы
В Сети завирусилось фото 21-летнего сына Майкла Джексона
Врач назвала 10 возможных причин, почему раны долго заживают
Украина будет полигоном для новой бомбы дальнего действия — GLSDB
Виктория Боня показала спящего в её кровати красавца-мужчину
Я помню все твои: как быстро вылечить трещинки в уголках губ
В восточной части Москвы полиция перекрыла улицу из-за странного предмета
Три простых шага, которые позволят быстро и правильно очистить машину ото льда
BJP: динамичные видеоигры способствуют улучшению когнитивных способностей
Дочь Гарика Харламова удивилась тому, что Оскар Кристины Асмус ненастоящий
Собчак намекнула на интервью с проводницей, выкинувшей из поезда кота Твикса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников