Телеведущая Ида Галич показала очаровательного сына в день его рождения

Телеведущая Ида Галич трогательно поздравила сына с днём рождения

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ида Галич опубликовала фото сына в день его рождения.

Фото: Инстаграм Иды Галин

Сыну блогера Иды Галич Леону 7 февраля исполнилось 4 года.

"Моя жизнь, с днем рождения! Ты показал, каким большим может быть мое сердце. Люблю тебя! Я всегда рядом", — подписала фотографии звезда интернета.

Галич развелась с отцом мальчика, блогером Аланом Басиевым, после двух лет брака.

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