Телеведущая Ида Галич показала очаровательного сына в день его рождения

Телеведущая Ида Галич опубликовала фото сына в день его рождения.
Сыну блогера Иды Галич Леону 7 февраля исполнилось 4 года.
"Моя жизнь, с днем рождения! Ты показал, каким большим может быть мое сердце. Люблю тебя! Я всегда рядом", — подписала фотографии звезда интернета.
Галич развелась с отцом мальчика, блогером Аланом Басиевым, после двух лет брака.
Ранее вдова Бориса Грачевского показала наследника создателя "Ералаша" трёхлетнего Филиппа.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.