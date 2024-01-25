Вдова Бориса Грачевского показала трёхлетнего кудрявого сына создателя "Ералаша"

Вдова Бориса Грачевского показала трёхлетнего наследника создателя "Ералаша"

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Екатерина Белоцерковская показала, как провела с трёхлетним сыном Филиппом от Бориса Грачевского праздничные дни.

Фото: Инстаграм Белоцерковской

Вдова Грачевского посетила с сыном интерактивное представление, главным героем которого был Чебурашка.

Она сфотографировала очаровательного кудрявого мальчика у ёлки.