Вдова Бориса Грачевского показала трёхлетнего кудрявого сына создателя "Ералаша"

Екатерина Белоцерковская показала, как провела с трёхлетним сыном Филиппом от Бориса Грачевского праздничные дни.
Вдова Грачевского посетила с сыном интерактивное представление, главным героем которого был Чебурашка.
Она сфотографировала очаровательного кудрявого мальчика у ёлки.
"Как и обещала, делюсь с вами самыми лучшими и яркими представителями в новогодние праздники на наш с Филиппом взгляд", — написала Екатерина в запрещённой социальной сети.
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