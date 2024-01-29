Вера Брежнева опубликовала рекламу "эскорт-услуг": хочешь провести вечер со мной?

Певица Вера Брежнева решила использовать нападки Виктории Бони для рекламы своих выступлений.
Артистка с юмором отнеслась к рассказам Виктории Бони о том, что Брежнева готова была встретиться с поклонником за сто тысяч долларов.
Вера Брежнева опубликовала афишу своего выступления с явным намёком на обвинения со стороны звезды "Дома-2" в том, что певица якобы предоставляла эскорт-услуги.
"Хочешь провести вечер со мной?" — гласит подпись под фото Брежневой.
Далее поклонникам певицы предлагается приобрести билет на концерт. Само выступление называется "Вечер с Верой".
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.