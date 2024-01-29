Вера Брежнева опубликовала рекламу "эскорт-услуг": хочешь провести вечер со мной?

Вера Брежнева воспользовалась обвинениями Бони в эскорте для пиара своих концертов

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева решила использовать нападки Виктории Бони для рекламы своих выступлений.

Фото: Инстаграм Брежневой

Артистка с юмором отнеслась к рассказам Виктории Бони о том, что Брежнева готова была встретиться с поклонником за сто тысяч долларов.

Вера Брежнева опубликовала афишу своего выступления с явным намёком на обвинения со стороны звезды "Дома-2" в том, что певица якобы предоставляла эскорт-услуги.

"Хочешь провести вечер со мной?" — гласит подпись под фото Брежневой.

Далее поклонникам певицы предлагается приобрести билет на концерт. Само выступление называется "Вечер с Верой".