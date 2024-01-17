Мама рэпера Тимати ответила, по чьей инициативе она присутствовала на родах модели Анастасии Решетовой

Мама Тимати ответила, по чьей инициативе она присутствовала на родах Анастасии Решетовой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Сегодня мама бизнесмена и рэпера Тимати отвечала на удивительно большое количество вопросов от подписчиков в запрещенной соцсети. На этот раз многие интересовались отношениями Тимати и Симоны Яковлевны с моделью Анастасией Решетовой. В частности, подписчики спросили мать артиста, как она оказалась на родах сына Анастасии Решетовой и Тимура — Ратмира, который появился на свет в одной из престижных московских клиник в октябре 2019 года.

Фото: prt scr youtube.com/NIKITA EFREMOV

Симона Яковлевна поделилась, что идея присутствия на родах у Насти принадлежит самому Тимуру, который также был там. Рассказывая о реакции бывшей возлюбленной рэпера, мама Тимати заметила, что она не высказала противоречий. Таким образом, сбылось желание Тимати: его мама была рядом с Настей в самый важный момент её жизни и даже опубликовала фотографии из роддома в своем блоге. В то же время мать Тимати подчеркнула, что если бы Анастасия отказалась от её присутствия, она бы поняла и приняла это решение и не обиделась.

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