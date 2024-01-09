Писатель Додолев назвал шампанское причиной проблем Пугачёвой с голосом

В 1986 году у народной артистки СССР Аллы Пугачёвой начались серьезные проблемы с голосом, утверждает российский писатель Евгений Додолев.

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По словам Додолева, об этом ему рассказал композитор Александр Градский, который был свидетелем изменений в вокальном исполнении Примадонны. Градский утверждал, что причиной вокальных трудностей стали последствия употребления шампанского после концертов.

По словам Градского, у Аллы Пугачевой сформировались узлы на связках, что существенно ограничило ее вокальные возможности. Певица больше не могла исполнять широкий диапазон песен и записывать новые композиции.

"Голос у неё очень противный — меее...", — цитирует слова Александра aif.ru.

Додолев подчеркнул, что Градский не считал интенсивные гастрольные туры причиной утраты голоса у Примадонны. Он также уточнил, что вокальные трудности возникали у певицы уже после первых или вторых концертов.

Ранее стало известно, когда участники "голой" вечеринки вернутся на телеэкраны.