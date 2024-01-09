По мнению продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, обсуждение скандальной "голой" вечеринки, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой, не продержится долго и к весне уйдет в прошлое.
Он предвидит, что интерес общества к этому инциденту быстро угаснет, и затухнут разговоры вокруг участия звезд, включая Филиппа Киркорова.
"Какое-то громкое событие перелистнет инфоповодом эту вечеринку" — передаёт слова Павла News.ru.
По его прогнозу, через два-три месяца людям наскучит муссирование этой истории, и она потеряет актуальность. Артисты, поняв недовольство общества, вероятно, будут стараться более ответственно подходить к своему поведению, соблюдая морально-нравственные нормы.
Рудченко считает, что общественная критика стала своеобразным "уроком" для артистов, напоминая им о важности соблюдения норм приличия в современной реальности.
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