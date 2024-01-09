Продюсер Рудченко заявил, что обсуждение "голой" вечерники закончится к весне

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По мнению продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, обсуждение скандальной "голой" вечеринки, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой, не продержится долго и к весне уйдет в прошлое.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Он предвидит, что интерес общества к этому инциденту быстро угаснет, и затухнут разговоры вокруг участия звезд, включая Филиппа Киркорова.

"Какое-то громкое событие перелистнет инфоповодом эту вечеринку" — передаёт слова Павла News.ru.

По его прогнозу, через два-три месяца людям наскучит муссирование этой истории, и она потеряет актуальность. Артисты, поняв недовольство общества, вероятно, будут стараться более ответственно подходить к своему поведению, соблюдая морально-нравственные нормы.

Рудченко считает, что общественная критика стала своеобразным "уроком" для артистов, напоминая им о важности соблюдения норм приличия в современной реальности.

Ранее сообщалось, что актриса Яна Поплавская предложила ввести уголовную статью для эпатажных шоуменов.