Актриса Яна Поплавская предложила ввести уголовную статью для эпатажных шоуменов

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В своем Telegram-канале российская актриса Яна Поплавская высказала предложение о введении статьи "вызов обществу" для наказания "хулиганящих" в сети блогеров и музыкантов.

Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

По мнению актрисы, за провокационные поступки публичных личностей, таких как выход на сцену в одном носке, общество должно выражать свою реакцию.

"15 лет забвения строгого режима с конфискацией всех регалий и аккаунтов в соцсетях", — написала актриса в социальных сетях.

Она выразила убеждение, что народный суд будет более строгим и эффективным, чем традиционный административный арест на 15 суток.

Ранее сообщалось, что сбежавшая в Италию Ксения Раппопорт продолжает зарабатывать в России, а Ксения Собчак оправдалась за ложную информацию об отъезде Насти Ивлеевой.