В своем Telegram-канале российская актриса Яна Поплавская высказала предложение о введении статьи "вызов обществу" для наказания "хулиганящих" в сети блогеров и музыкантов.
По мнению актрисы, за провокационные поступки публичных личностей, таких как выход на сцену в одном носке, общество должно выражать свою реакцию.
"15 лет забвения строгого режима с конфискацией всех регалий и аккаунтов в соцсетях", — написала актриса в социальных сетях.
Она выразила убеждение, что народный суд будет более строгим и эффективным, чем традиционный административный арест на 15 суток.
Ранее сообщалось, что сбежавшая в Италию Ксения Раппопорт продолжает зарабатывать в России, а Ксения Собчак оправдалась за ложную информацию об отъезде Насти Ивлеевой.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.