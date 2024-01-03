Охлобыстин высказался о новогодних огоньках на ТВ: "И — о чудо! Я ошибался"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин оценил содержимое показанных по телевидению новогодних огоньков.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Звезда сериала "Интерны" сам не смотрел новогодние представления на ТВ, однако поинтересовался мнением своих друзей.

"И — о чудо! Я ошибался. "Огоньки" были хоть и тусклые, как габариты на фуре дальнобойщика, но среднего уровня гомосятины. Народ доволен", — написал артист в своём Telegram-канале.

Ранее Иван Охлобыстин посоветовал россиянам бойкотировать новогодние огоньки, если в них будут участвовать звёзды, замеченные на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой.