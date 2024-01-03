Актёр Иван Охлобыстин оценил содержимое показанных по телевидению новогодних огоньков.
Звезда сериала "Интерны" сам не смотрел новогодние представления на ТВ, однако поинтересовался мнением своих друзей.
"И — о чудо! Я ошибался. "Огоньки" были хоть и тусклые, как габариты на фуре дальнобойщика, но среднего уровня гомосятины. Народ доволен", — написал артист в своём Telegram-канале.
Ранее Иван Охлобыстин посоветовал россиянам бойкотировать новогодние огоньки, если в них будут участвовать звёзды, замеченные на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой.
Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.