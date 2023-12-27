Охлобыстин призвал россиян бойкотировать "голубые огоньки" на ТВ

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин распространил призыв не смотреть новогодние праздничные передачи на ТВ после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Звезда сериала "Интерны" поделился советом бойкотировать праздничные телевизионные передачи в новогоднюю ночь, так как в них участвуют артисты, которые устраивают "вечеринки, позорящие Россию".

Призыв содержит рекомендацию смотреть на Новый год телеканал "Звезда", где будут "настоящие герои" РФ. Данный призыв был назван "флешмобом".

Ранее Мария Шукшина посоветовала снять с эфира "голубые огоньки" и заменить их архивными кадрами советских "голубых огоньков" или показать концерт на Донбассе.