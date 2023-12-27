Шукшина призвала показать вместо новогодних передач на ТВ советские чёрно-белые "огоньки" и концерт на Донбассе

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Шукшина объяснила, что можно придумать, чтобы не показывать провинившихся участников "голой вечеринки" Насти Ивлеевой по телевизору в новогоднюю ночь.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Шукшина опасается, что в праздничные дни россиянам предложат смотреть по ТВ "всё тот же Содом и Гоморру".

Она знает, что "голубые огоньки" уже отсняты, но считает, что показывать их с участием провинившихся артистов нельзя. Она посоветовала взыскать со звёзд нанесённые телевидению убытки.

"Найти срочно, чем заменить отснятый материал, всегда можно: да те же советские ч/б огоньки, сколько там песен талантливых, сколько юмора, сколько людей интересных, выдающихся!" — написала заслуженная артистка России в своём Telegram-канале.

Альтернативой этому, по мнению актрисы, может быть также показ концертов, проведённых за два последних года в Донецке и Луганске.

Ранее Иван Охлобыстин предположил, что новогодние огоньки всё равно покажут по телевизору в новогоднюю ночь.