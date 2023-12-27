Мария Шукшина объяснила, что можно придумать, чтобы не показывать провинившихся участников "голой вечеринки" Насти Ивлеевой по телевизору в новогоднюю ночь.
Шукшина опасается, что в праздничные дни россиянам предложат смотреть по ТВ "всё тот же Содом и Гоморру".
Она знает, что "голубые огоньки" уже отсняты, но считает, что показывать их с участием провинившихся артистов нельзя. Она посоветовала взыскать со звёзд нанесённые телевидению убытки.
"Найти срочно, чем заменить отснятый материал, всегда можно: да те же советские ч/б огоньки, сколько там песен талантливых, сколько юмора, сколько людей интересных, выдающихся!" — написала заслуженная артистка России в своём Telegram-канале.
Альтернативой этому, по мнению актрисы, может быть также показ концертов, проведённых за два последних года в Донецке и Луганске.
Ранее Иван Охлобыстин предположил, что новогодние огоньки всё равно покажут по телевизору в новогоднюю ночь.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.