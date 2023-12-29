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Старший сын Ивана Охлобыстина ушел в армию

1:56
Шоу-бизнес

С 1996 года Иван Охлобыстин состоит в браке с актрисой Оксаной Арбузовой. У этой пары появилось шестеро детей. Среди их дочерей — Анфиса (родилась в 1996 году), Евдокия (1997), Варвара (1999) и Нюша (2002), а также сыновья Василий (2001) и Савва (2006). Недавно стало известно, что старший сын знаменитостей отправился служить в армию, сообщает KP. RU.

Старший сын Ивана Охлобыстина ушел в армию
Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0

Старший сын Ивана Охлобыстина и Оксаны Арбузовой успешно закончил ВГИК, где осваивал сценарное мастерство. Оказавшись на пике своего творческого развития, он уже успел создать две картины по собственным сценариям.

"Уже две картины сняты по его сценариям. Он трудолюбивый парень, эрудированный, даст фору даже мне, — делится Охлобыстин.

Однако неожиданно стало известно, что Василий решил временно отложить творческие начинания и пошел служить в армию.

"Пока творческие дела отложил на потом, сейчас в армии побудет. Вася очень организованный человек, у него все по плану. Он доучился, как и хотел, и почти сразу сдал документы в военкомат", — рассказывает Охлобыстин.

Актер выражает убеждение, что служба в армии — это неотъемлемый этап в жизни каждого мужчины. По его словам, это лучшая школа жизни, которая ставит человека в экстремальные ситуации и развивает его способности к сосуществованию в обществе.

"Армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе, развивает способности сосуществования в нем. Она помогает понять, где надо подстраиваться, а где нет, когда можно идти на компромисс, а когда нельзя", — подчеркивает Иван.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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