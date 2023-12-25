48-летнего Шуру экстренно госпитализировали

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

48-летний Шура (Александр Медведев), в настоящее время переживает вторую волну популярности, активно участвует в телешоу, посещает светские мероприятия и дает интервью. Однако стало известно, что полгода назад у 48-летнего музыканта возникли серьезные проблемы со здоровьем. Super.ru пишет, что у артиста случился инсульт.

Фото: Личный аккаунт Шуры в Instagram by Шура

Летом, во время отдыха в Крыму, у Шуры произошел микроинсульт, за которым последовал долгий период реабилитации. По словам близких источников, за несколько дней до инсульта Шура чувствовал себя плохо, выглядел не очень и с трудом разговаривал. После инцидента его госпитализировали в местную реанимацию, а затем перевезли в московскую больницу. Восстановление заняло месяц, и все запланированные выступления пришлось отменить. Певец предпочел не делиться своими проблемами со здоровьем, кроме близких ему людей.

В настоящее время Шура продолжает работать интенсивно без выходных с декабря до середины января. Отдохнуть ему удастся только в новогоднюю ночь. Источник также сообщил, что после смерти Дмитрия Красилова из Little Big музыкант серьезно обеспокоен своим состоянием здоровья.

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