Кристину Орбакайте отметили наградой на светском мероприятии в Москве.
Кристина Орбакайте является частой гостьей на светских собраниях в столице. Певица удостоилась награды от телеканала Fashion TV.
Для светского раута звезда выбрала экстравагантный наряд, напоминающий военную форму гусарского полка прошлых столетий.
Ранее сообщалось, что Критина Орбакайте, Леонид Агутин и Александр Ревва споют на иностранном языке в новогоднем фильме.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.