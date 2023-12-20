Кристина Орбакайте получила награду телеканала Fashion TV в Москве

Кристину Орбакайте отметили наградой на светском мероприятии в Москве.

Фото: википедия

Кристина Орбакайте является частой гостьей на светских собраниях в столице. Певица удостоилась награды от телеканала Fashion TV.

Для светского раута звезда выбрала экстравагантный наряд, напоминающий военную форму гусарского полка прошлых столетий.

Ранее сообщалось, что Критина Орбакайте, Леонид Агутин и Александр Ревва споют на иностранном языке в новогоднем фильме.