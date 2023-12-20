Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, Iowa и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime". В нём они исполнят свои песни на французском языке в аранжировках, соответствующих стилю французской эстрады 1960-1970-х годов.

Фото: "Путин вручает награду Орбакайте" by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.

Фильм будет атмосферным: чёрно-белая картинка, винтажные костюмы и разноплановые декорации.

Картина представляет собой своеобразную фантазию о том, что было бы, если бы наши любимые исполнители и знакомые нам с детства киногерои заговорили и спели на французском языке в романтичном стиле. Будут показаны пародии на сцены из популярных советских фильмов: "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит" и "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", сообщает РБК.

В фильме главные роли в этих сценах исполнят Михаил Тройник, Елизавета Боярская, Анна Михалкова, Пётр Федоров и другие.

Кристина Орбакайте - Пьяная Вишня (official video 2018 год)