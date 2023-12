Your browser does not support the audio element.

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, Iowa и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime". В нём они исполнят свои песни на французском языке в аранжировках, соответствующих стилю французской эстрады 1960-1970-х годов.

Фото: "Путин вручает награду Орбакайте" by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0.