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"Мисс Россия — 2022" Анна Линникова рассказала, почему разорвала помолвку с американцем

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мисс Россия-2022 Анна Линникова объявила о разрыве своих отношений с американцем и отмене свадьбы всего спустя полтора месяца после помолвки. В комментарии она назвала своего бывшего жениха "лживым абьюзером и самовлюбленным мальчиком". Это решение стало сюрпризом для ее подписчиков, учитывая, что помолвка произошла недавно.

"Мисс Россия — 2022" Анна Линникова рассказала, почему разорвала помолвку с американцем
Фото: Личный аккаунт Анны Линниковой в Instagram by Анна Линникова is licensed under https://www.instagram.com/p/CyIMzgNOzu8/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Однако сама модель признала, что для нее такой исход был ожидаем. В интервью она рассказала, что они часто ссорились, и Джексон оказывал психологическое давление на неё. Она охарактеризовала его как нарцисса и незрелого человека, прикидывающегося взрослым. Журналист, с которым велась беседа, обвинял модель в различных вещах, навешивая ей чувство неполноценности.

Теперь, объявив о разрыве, модель планирует вернуться в Россию и уже начала поиск квартиры в Москве. Она заявила, что больше не собирается строить карьеру за границей и решительно выражает желание жить на родине.

Анна Линникова — скандал на «Мисс Вселенная», хейтеры, политика, мечты о Голливуде
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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