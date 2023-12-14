Успенская прокомментировала многомиллионный иск Филиппа Киркорова

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат Любови Успенской, Елена Сенина, сообщила, что певица реагирует спокойно на сообщения о многомиллионном иске от Филиппа Киркорова.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 3.0

Успенская, подчеркивая свое чувство собственного достоинства, считает информацию о иске незначительной.

В настоящее время артистка готовится к юбилейному концерту и активно участвует в создании патриотических песен, выражая свою поддержку России.