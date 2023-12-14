Адвокат Любови Успенской, Елена Сенина, сообщила, что певица реагирует спокойно на сообщения о многомиллионном иске от Филиппа Киркорова.
Успенская, подчеркивая свое чувство собственного достоинства, считает информацию о иске незначительной.
В настоящее время артистка готовится к юбилейному концерту и активно участвует в создании патриотических песен, выражая свою поддержку России.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.