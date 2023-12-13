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Актриса Мария Кожевникова объяснила, почему она категорически против суррогатного материнства

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса и звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова, у которой четверо сыновей, поделилась своими мыслями о детях и возможности появления дочери в будущем. В рубрике "Вопрос-ответ" в запрещенной социальной сети, актриса ответила на вопросы подписчиков.

Актриса Мария Кожевникова объяснила, почему она категорически против суррогатного материнства
Фото: Личный аккаунт Марии Кожевниковой в Instagram by Мария Кожевникова

Она отметила, что для нее важна не столько пол ребенка, сколько его душа, и добавила:

"К нам приходит душа, а не мальчик или девочка! Мы рады всем! Бог даст, будет и пять детей."

Также подписчики узнали, что актриса относится к суррогатному материнству негативно. Она выразила свою позицию следующим образом:

"Я не имею права осуждать, но я против. Детей не покупают. Это не товар. Это Божий промысел, чудо. И когда человек пытается это обойти и обмануть природу, которая умнее нас, очевидно, что это ни к чему хорошему не приведет."

УНИВЕР 1 СЕЗОН, СЕРИЯ 2
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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