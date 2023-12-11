Аллу Пугачёву попросили записать новогоднее поздравление

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Telegram-каналах начали собирать подписи с просьбой о новогоднем обращении от Аллы Пугачёвой.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ксения Собчак в своём Telegram-канале опубликовала ссылки на обращения к Примадонне, в которых поклонники творчества певицы просят её поздравить россиян с Новым годом. Составлена даже петиция с данным предложением.

Авторы обращения ссылаются на опыт 1995 года, когда народная артистка СССР поздравляла граждан РФ с новогодними праздниками.

В обращении 29-летней давности Пугачёва желала россиянам качественных продуктов и возможности "безбояз­ненно гулять по вечерам".

"Давайте чокнемся шампанским в Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем", — говорила Алла Борисовна в своём поздравлении.

Собчак отметила, что данную просьбу многие воспиримают как шутку, однако она отметила, что с удовольствием послушает обращение Примадонны вместе с сотрудниками своей редакции.