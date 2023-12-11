В Telegram-каналах начали собирать подписи с просьбой о новогоднем обращении от Аллы Пугачёвой.
Ксения Собчак в своём Telegram-канале опубликовала ссылки на обращения к Примадонне, в которых поклонники творчества певицы просят её поздравить россиян с Новым годом. Составлена даже петиция с данным предложением.
Авторы обращения ссылаются на опыт 1995 года, когда народная артистка СССР поздравляла граждан РФ с новогодними праздниками.
В обращении 29-летней давности Пугачёва желала россиянам качественных продуктов и возможности "безбоязненно гулять по вечерам".
"Давайте чокнемся шампанским в Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем", — говорила Алла Борисовна в своём поздравлении.
Собчак отметила, что данную просьбу многие воспиримают как шутку, однако она отметила, что с удовольствием послушает обращение Примадонны вместе с сотрудниками своей редакции.
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