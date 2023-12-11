Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Задержаны 11 подозреваемых в коррупции в правительстве Подмосковья
Сбежавший в США комик Незлобин ищет деньги на существование
Бывший советник Кучмы Олег Соскин: украинцев отлавливают на улицах и отправляют на фронт без оружия
Украинские притязания: Империя кончилась, а новую не дали
Певец Филипп Киркоров пожалел, что заступился за Максима Галкина*
В США рассказали о тревоге Европы из-за опустевших арсеналов
ВС Украины танками атаковали территории танков Брянской и Белгородской областей
Салат из цукини, томатов и базилика
Зеленского позвали в Сенат

Люся Чеботина рассказала, одткуда отёки на лице Филиппа Киркорова

0:38
Шоу-бизнес

В сети появились видео с закрытой вечеринки, где выступал Филипп Киркоров, скрывающий лицо за маской. Это вызвало слухи о возможной новой пластике.

Люся Чеботина рассказала, одткуда отёки на лице Филиппа Киркорова
Фото: личный аккаунт инстаграм Филипп Киркоров

Однако Люся Чеботина опровергла эти предположения, заступившись за артиста на съемках "Песни года" в Минске. Она подчеркнула, что Киркоров прекрасно выглядит и поддержала его, отметив, что новый облик — результат работы стоматологии, не пластической хирургии.

Чеботина также выразила свою любовь и уважение к певцу, описывая его как жизнерадостного и честного перед своей аудиторией.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Украина - в составе России: Путин услышал бойцов ВС РФ

У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.

"У Украины нет будущего": Путин определился с главной целью СВО
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина
Почему кореянки пищат от восторга от этого советского средства
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Филипп Киркоров об отдыхе, семье и новом шоу: взгляд в будущее поп-короля
Иван Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
Последние материалы
ВС Украины танками атаковали территории танков Брянской и Белгородской областей
Салат из цукини, томатов и базилика
Зеленского позвали в Сенат
Пять главных ошибок огородников, которые повторяются из года в год
Учёные нашли следы финнов в Нижегородской области
Зеленский рассказал о случайной встрече с Орбаном
Что ненавидит болгарский перец
Предсказывая Украине плохие новости, Столтенберг понял, что Киеву конец
У девушки в Ливане врачи нашли в промежности камень из мочи размером с апельсин
Со стороны россиян вырос спрос на зимние туры в Абхазию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников