Люся Чеботина рассказала, одткуда отёки на лице Филиппа Киркорова

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В сети появились видео с закрытой вечеринки, где выступал Филипп Киркоров, скрывающий лицо за маской. Это вызвало слухи о возможной новой пластике.

Фото: личный аккаунт инстаграм Филипп Киркоров

Однако Люся Чеботина опровергла эти предположения, заступившись за артиста на съемках "Песни года" в Минске. Она подчеркнула, что Киркоров прекрасно выглядит и поддержала его, отметив, что новый облик — результат работы стоматологии, не пластической хирургии.

Чеботина также выразила свою любовь и уважение к певцу, описывая его как жизнерадостного и честного перед своей аудиторией.