На церемонии вручения премии "Золотой Граммофон", российский певец Филипп Киркоров рассказал о своей роли талисмана для азартных игроков.
Исполнитель признался, что лично ему не везет в казино, лотереях или спортлото, но утверждает, что все его друзья и бывшая супруга знают: когда он находится рядом, другие обязательно выигрывают.
Несмотря на свою неудачливость в играх, Киркоров считает, что свой успех он добился благодаря труду, а не чудесам.
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