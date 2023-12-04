Филипп Киркоров — талисман удачи: не везет в азартных играх, но принодит удачу другим

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На церемонии вручения премии "Золотой Граммофон", российский певец Филипп Киркоров рассказал о своей роли талисмана для азартных игроков.

Фото: личный аккаунт инстаграм Филипп Киркоров

Исполнитель признался, что лично ему не везет в казино, лотереях или спортлото, но утверждает, что все его друзья и бывшая супруга знают: когда он находится рядом, другие обязательно выигрывают.

Несмотря на свою неудачливость в играх, Киркоров считает, что свой успех он добился благодаря труду, а не чудесам.

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