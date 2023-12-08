На Украине бьёт рекорды музыкальных чартов музыка из российского сериала "Слово пацана".
Музыка из сериала "Слово пацана" попала в топ-1 чартов Украины.
В украинском Шазаме на первом месте стоит трек Аигел, который является саундтреком сериала "Слово пацана". Хорошие позции в украинском рейтинге занимают песни рэпера Басты и Моей Мишель. В топ-50 попал также Стас Михайлов.
Подобное засилье российских исполнителей в украинских чартах назвали в Сети культурной экспансией.
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