Певица Катя Лель объяснила всемирный успех своей песни "Мой мармеладый".
Катя Лель призналась, что для неё стал сюрпризом мировой ажиотаж вокруг её хита 20-летней давности "Мой мармеладный".
Под этот трек в социальных сетях снимают ролики в русском стиле в мехах и с кошками на голове, которые изображают меховые шапки. Данная песня попала на 15 место рейтинга Spotify.
Лель считает, что в мире запели русские песни из-за определённой энергии.
"И скоро все будут учить русский язык", — выразила своё мнение исполнительница.
Ранее автор хита Кати Лель продюсер Максим Фадеев рассказал о причинах популярности песни в "условиях отмены всего русского".
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.