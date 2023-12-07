Катя Лель о мировом успехе своего трека "Мой мармеладный": скоро все будут учить русский язык

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Катя Лель объяснила всемирный успех своей песни "Мой мармеладый".

Фото: Елена Хусаинова

Катя Лель призналась, что для неё стал сюрпризом мировой ажиотаж вокруг её хита 20-летней давности "Мой мармеладный".

Под этот трек в социальных сетях снимают ролики в русском стиле в мехах и с кошками на голове, которые изображают меховые шапки. Данная песня попала на 15 место рейтинга Spotify.

Лель считает, что в мире запели русские песни из-за определённой энергии.

"И скоро все будут учить русский язык", — выразила своё мнение исполнительница.

Ранее автор хита Кати Лель продюсер Максим Фадеев рассказал о причинах популярности песни в "условиях отмены всего русского".