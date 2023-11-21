Продюсер Максим Фадеев рассказал, как написал хит "Мой мармеладный" для Кати Лель, который бьёт все рекорды по популярности в мире.
Фадеева самого удивляет то, что хит "Мой мармеладный" в исполнении Кати Лель, написанный два десятка лет назад вошёл в мировом топ-5 в Spotify.
Он отметил, что это уже его 6 трек, который стал популярным в мире.
"Именно сегодня, в условиях "отмены" всего русского песня на русском языке взлетела в мировых чартах", — написал продюсер в запрещённой социальной сети.
Фадеев объяснил, что специально придумал для Кати Лель лёгкий иностранный акцент, чтобы певица зазвучала по-новому.
Он вспомнил, что трек забраковали на "Европе Плюс" и других российских радиостанциях и телеканалах. Хитовой песня никому не показалась.
"Вот такая джага-джага", — пошутил Фадеев.
Ранее об успехе хита "Мой мармеладный" высказалась Катя Лель.
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