Максима Фадеева удивил мировой успех его хита "Мой мармеладный" в условиях отмены всего русского

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Продюсер Максим Фадеев рассказал, как написал хит "Мой мармеладный" для Кати Лель, который бьёт все рекорды по популярности в мире.

Фото: ВК-аккаунт Максима Фадеева

Фадеева самого удивляет то, что хит "Мой мармеладный" в исполнении Кати Лель, написанный два десятка лет назад вошёл в мировом топ-5 в Spotify.

Он отметил, что это уже его 6 трек, который стал популярным в мире.

"Именно сегодня, в условиях "отмены" всего русского песня на русском языке взлетела в мировых чартах", — написал продюсер в запрещённой социальной сети.

Фадеев объяснил, что специально придумал для Кати Лель лёгкий иностранный акцент, чтобы певица зазвучала по-новому.

Он вспомнил, что трек забраковали на "Европе Плюс" и других российских радиостанциях и телеканалах. Хитовой песня никому не показалась.

"Вот такая джага-джага", — пошутил Фадеев.

Ранее об успехе хита "Мой мармеладный" высказалась Катя Лель.