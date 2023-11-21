Композиция "Мой мармеладный" певицы Кати Лель внезапно вошла в пятёрку мировых лидеров чарта Spotify, став центром внимания после своего вирусного успеха в TikTok, сообщает kp. ru.
Всплеск популярности хита 2004 года произошел 20 ноября, вызванный новой волной популярности в социальной сети TikTok. Под эту музыку даже танцевала телеведущая и известная бизнес-леди Крис Дженнер, имитируя предпринимательницу в красной шубе, оранжевой водолазке и коричневой меховой шапке.
"Это — победа, российская победа. Мне это нереально приятно. Понимаю одно, это энергия звука. Сейчас все, что происходит и будет происходить в мире — это на вибрациях энергии. Я безумно счастлива, что это происходит в моей жизни", — отметила Катя Лель.
Певица призналась, что композиция "Мой мармеладный" могла бы не увидеть свет. Продюсер Максим Фадеев высказывал свое недовольство песней, но Лель убедила его выпустить трек.
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