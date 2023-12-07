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Максим Галкин* обманул больную Пугачёву

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Шоу-бизнес

Артистка Алла Пугачёва, мечтавшая о спокойной старости, оказалась в трудном положении после переезда в Израиль и последующего переезда на Кипр.

Максим Галкин* обманул больную Пугачёву
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Ее пятый муж, Максим Галкин*, не смог обеспечить обещанный комфорт.

Семья вынуждена сейчас скитаться, а финансовые трудности сделались более заметными.

Ранее привыкшая к комфорту Пугачева столкнулась с ограничениями, включая отсутствие личного вагона при поездках на поезде.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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