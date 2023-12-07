Артистка Алла Пугачёва, мечтавшая о спокойной старости, оказалась в трудном положении после переезда в Израиль и последующего переезда на Кипр.
Ее пятый муж, Максим Галкин*, не смог обеспечить обещанный комфорт.
Семья вынуждена сейчас скитаться, а финансовые трудности сделались более заметными.
Ранее привыкшая к комфорту Пугачева столкнулась с ограничениями, включая отсутствие личного вагона при поездках на поезде.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.