Максим Галкин* обманул больную Пугачёву

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артистка Алла Пугачёва, мечтавшая о спокойной старости, оказалась в трудном положении после переезда в Израиль и последующего переезда на Кипр.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Ее пятый муж, Максим Галкин*, не смог обеспечить обещанный комфорт.

Семья вынуждена сейчас скитаться, а финансовые трудности сделались более заметными.

Ранее привыкшая к комфорту Пугачева столкнулась с ограничениями, включая отсутствие личного вагона при поездках на поезде.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.