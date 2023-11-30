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Рэпер Гуф захотел забрать дочь через суд

0:45
Шоу-бизнес

Алексей Долматов, российский хип-хоп-исполнитель, известный под псевдонимом Гуф, выразил намерение через суд забрать свою дочь Тину у бывшей супруги Юлии Королевой. Об этом он объявил в Instagram*, подчеркнув, что решение будет приниматься в суде. Артист подчеркнул свою любовь ко всем детям после рождения дочери.

Рэпер Гуф захотел забрать дочь через суд
Фото: prt scr youtube.com/Доктор Лазарев

Также он охарактеризовал свой брак с Королевой как "полный пустяк" и обвинил ее в измене. Гуф отметил, что бывшая жена запросила алименты в крупной сумме, и даже судья выразил удивление такому требованию.

*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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