Рэпер Гуф захотел забрать дочь через суд

Алексей Долматов, российский хип-хоп-исполнитель, известный под псевдонимом Гуф, выразил намерение через суд забрать свою дочь Тину у бывшей супруги Юлии Королевой. Об этом он объявил в Instagram*, подчеркнув, что решение будет приниматься в суде. Артист подчеркнул свою любовь ко всем детям после рождения дочери.
Также он охарактеризовал свой брак с Королевой как "полный пустяк" и обвинил ее в измене. Гуф отметил, что бывшая жена запросила алименты в крупной сумме, и даже судья выразил удивление такому требованию.
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Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.