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Стали известны подробности отношений Гузеевой и Харламова: подарил хризантемы

1:35
Шоу-бизнес

На светской премьере российской комедии о сложных отношениях между тёщей и зятем появились редкие гости, в числе которых Гарик Харламов и Лариса Гузеева. Эта встреча двух знаменитостей произошла благодаря совместной работе над фильмом.

Стали известны подробности отношений Гузеевой и Харламова: подарил хризантемы
Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Харламов рассказал журналистам о короткой встрече с Гузеевой в ресторане, где он вручил ей цветы.

"Встреча была коротка, в ресторане, я ей цветы, хризантемы" — рассказал Гарик.

Хотя Лариса Гузеева редко общалась с СМИ на красной дорожке, Гарик Харламов компенсировал её молчание, рассказав о разногласиях, возникших из-за различий в биологических ритмах. Актёр признался, что он "сова", в то время как Лариса предпочитает "жаворонок". Это приводило к конфликтам на съемочной площадке.

Гузеева опровергла эту характеристику.

"Я не жаворонок, я просто отличница", — передаёт слова Ларисы "Московский Комсомолец".

Когда журналисты пытались увести беседу в романтическое русло, Лариса отметила, что Гарик для неё как сын по возрасту, и она не рассматривает его как потенциального романтического партнёра.

На мероприятии также присутствовал официальный муж Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров который, однако, отказался принимать участие в появлении на красной дорожке, объясняя это тем, что не имеет отношения к фильму.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов и Лариса Гузеева признались друг другу в любви в шоу Comedy Club.

Теща | Трейлер | В кино с 30 ноября
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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