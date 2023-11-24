Гарик Харламов и Лариса Гузеева признались друг другу в любви в шоу Comedy Club

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Харламов признался, что исполнил свою главную мечту, пригласив Ларису Гузееву на съемки Comedy Club. На сцене 42-летний комик выразил свои чувства к актрисе, рассказав, что этот выпуск был особенным для него. Ранее он неоднократно подшучивал над Гузеевой в социальных сетях, вызывая даже неприязнь со стороны актрисы.

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

Лариса Гузеева присутствовала за столиком перед сценой. Харламов опустился на колено, вручил цветы и признался в своей любви.

"Гарик, я тоже тебя люблю. Ты золотой!" — ответила она взаимностью.

Актриса оценила подарок, и Харламов пояснил, что его предыдущие шутки были частью рекламной кампании для их совместного фильма "Теща", который выходит на экраны 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева порекомендовала Харламову избавиться от брачного контракта.

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