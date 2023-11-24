Гарик Харламов признался, что исполнил свою главную мечту, пригласив Ларису Гузееву на съемки Comedy Club. На сцене 42-летний комик выразил свои чувства к актрисе, рассказав, что этот выпуск был особенным для него. Ранее он неоднократно подшучивал над Гузеевой в социальных сетях, вызывая даже неприязнь со стороны актрисы.
Лариса Гузеева присутствовала за столиком перед сценой. Харламов опустился на колено, вручил цветы и признался в своей любви.
"Гарик, я тоже тебя люблю. Ты золотой!" — ответила она взаимностью.
Актриса оценила подарок, и Харламов пояснил, что его предыдущие шутки были частью рекламной кампании для их совместного фильма "Теща", который выходит на экраны 30 ноября.
Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева порекомендовала Харламову избавиться от брачного контракта.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.