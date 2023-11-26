Уехавшую в Латвию Чулпан Хаматову выгнали из ресторана за неадекватное поведение

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Чулпан Хаматова, уехавшая в Латвию в 2022 году, столкнулась с трудностями адаптации в стране. Не владея латышским языком и сталкиваясь с отказом общения на русском, актрису недавно выгнали из местного ресторана.

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Проблемы Хаматовой с языком и недопониманием со стороны местных жителей привели к конфликту в ресторане, где она ей было отказано в обслуживании из-за неудачного общения с официантом. Люди за соседними столиками поддержали отказ в обслуживании, что вынудило Чулпан покинуть заведение, сообщает "Комсомольская Правда".

Руководство ресторана обвинило актрису в агрессии, утверждая, что она бросалась стаканами и ругалась с персоналом.

Всё это произошло после того, как стало известно, что Хаматова получает 1200 евро в Рижском театре, развлекая латвийскую публику непривычными образами, включая сцены с кровавыми соплями по лицу в спектакле по мотивам картины Валерия Тодоровского "Страна глухих".

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