Чулпан Хаматова, уехавшая в Латвию в 2022 году, столкнулась с трудностями адаптации в стране. Не владея латышским языком и сталкиваясь с отказом общения на русском, актрису недавно выгнали из местного ресторана.
Проблемы Хаматовой с языком и недопониманием со стороны местных жителей привели к конфликту в ресторане, где она ей было отказано в обслуживании из-за неудачного общения с официантом. Люди за соседними столиками поддержали отказ в обслуживании, что вынудило Чулпан покинуть заведение, сообщает "Комсомольская Правда".
Руководство ресторана обвинило актрису в агрессии, утверждая, что она бросалась стаканами и ругалась с персоналом.
Всё это произошло после того, как стало известно, что Хаматова получает 1200 евро в Рижском театре, развлекая латвийскую публику непривычными образами, включая сцены с кровавыми соплями по лицу в спектакле по мотивам картины Валерия Тодоровского "Страна глухих".
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.