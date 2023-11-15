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Уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова вынуждена "размазывать кровавые сопли"

1:19
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова, покинув Россию, столкнулась с трудностями в другой стране. Актрисе, из-за финансовых трудностей, приходится в буквальном смысле размазывать кровавые сопли по своему лицу на сцене Нового Рижского театра.

Уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова вынуждена "размазывать кровавые сопли"
Фото: Личный аккаунт Чулпан Хаматовой в Instagram

Два года назад режиссер-русофоб Алвис Херманис пообещал Чулпан Хаматовой "золотые горы". Однако на деле Латвия приняла артистку без излишнего восторга. Ей пришлось выучить латышский язык, и за незнание языка ее даже сняли с роли, сообщает "Комсомольская правда".

Наконец, звезда получила долгожданную роль в спектакле, основанном на картине Валерия Тодоровского "Страна глухих". В 1998 году Чулпан сыграла Риту в этом культовом фильме, который принес ей широкую известность.

Теперь, однако, Хаматовой приходится развлекать латвийскую аудиторию на латышском языке. В спектакле Херманиса артистка в прямом смысле размазывает кровавые сопли по своему лицу.

Согласно сюжету, в одной из сцен у героини Чулпан начинается кровотечение из носа. Зрители, увидев актрису в этой роли, были в ужасе. Прежде известная артистка никогда не выглядела столь жалко.

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Развлекающая латышей Чулпан Хаматова вышла на сцену с кровотечением
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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