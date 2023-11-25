От концертов до цветов: как Лиза и Гарри Галкины зарабатывают копейку на Кипре

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После переезда в Израиль, супруги решили использовать свои сбережения для проживания. Впоследствии Галкин начал давать концерты, но заработанных средств все равно оказывается недостаточно для поддержания привычного уровня жизни.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В настоящее время Лиза и Гарри пытаются внести свой вклад в общий бюджет, чтобы справиться с финансовыми трудностями.

Рекламный пост для цветочного магазина был заказан у Галкина и снят в его доме. Во время съемок дети занимались игрой в "Уно", а за окном открывался вид на море.

"Мы вместе выбирали подарок для мамы, остановились на цветах из специального магазина. Все детали можно обсудить с продавцом в чате," — поделился Галкин*.

Ранее сообщалось, что Галкин* назвал будущее местоположение Аллы Пугачёвой. Она поедет в Лондон отмечать День матери.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Побег в разгар конфликта. Галкин показал новую квартиру на Кипре.