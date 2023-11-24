Юморист Максим Галкин* поделился в своем новом видео в социальных сетях информацией о том, что Алла Пугачёва собирается отправиться в Лондон на "вечеринку с подружками" 26 ноября.
В рекламном ролике сервиса доставки шоумен решил подшутить, поиграв с детьми сценку выбора подарка для Примадонны на День матери, который приходится на 26 ноября.
Дочь артистов Лиза отмечает, что в этот день ее мама будет в Лондоне на вечеринке, поэтому вручить подарок лично не удастся. Затем Галкин* "переносится" в Лондон, чтобы вручить цветочный букет своей супруге, сообщают "Аргументы и Факты".
Однако не было уточнено, на каком именно мероприятии присутствует артистка, и также осталось неизвестным, как долго продлится ее пребывание в Великобритании.
Ранее сообщалось, что олигархи с Рублёвки объявили Алле Пугачёвой бойкот, а Галкин* получил совет от Стаса Садальского "сидеть и молчать".
*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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