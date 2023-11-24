Галкин* назвал будущее местоположение Аллы Пугачёвой: "вечеринка" в Лондоне

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* поделился в своем новом видео в социальных сетях информацией о том, что Алла Пугачёва собирается отправиться в Лондон на "вечеринку с подружками" 26 ноября.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

В рекламном ролике сервиса доставки шоумен решил подшутить, поиграв с детьми сценку выбора подарка для Примадонны на День матери, который приходится на 26 ноября.

Дочь артистов Лиза отмечает, что в этот день ее мама будет в Лондоне на вечеринке, поэтому вручить подарок лично не удастся. Затем Галкин* "переносится" в Лондон, чтобы вручить цветочный букет своей супруге, сообщают "Аргументы и Факты".

Однако не было уточнено, на каком именно мероприятии присутствует артистка, и также осталось неизвестным, как долго продлится ее пребывание в Великобритании.

Ранее сообщалось, что олигархи с Рублёвки объявили Алле Пугачёвой бойкот, а Галкин* получил совет от Стаса Садальского "сидеть и молчать".

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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