Пригожин: Катя Лель сможет вернуться на большую сцену после новой популярности трека "Мой мармеладный"

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Сейчас трек переживает второе рождение и занимает третье место в мировом чарте Viral 50 в Spotify.

Фото: Елена Хусаинова

По словам Пригожина, 49-летняя Катя Лель сможет вернуться на большую сцену после нового витка популярности трека "Мой мармеладный". Однако продюсер и муж певицы Валерии опасается, что про артистку могут быстро забыть.

"Популярность такого рода — это как молния — один раз прошла, и о ней забыли", — подчеркнул Пригожин, в разговоре с изданием "Вечерняя Москва".

Пригожин также объяснил, почему трек стал вновь популярным не только в России, но и в Европе. Он отметил крайне качественную работу над текстом и музыкой хита, спетого Лель.

А сам автор трека — композитор и продюсер Максим Фадеев ранее заявлял, что новый успех трека "Мой мармеладный" показал, что в Европе не хотят отмены русской культуры, несмотря на русофобскую политику европейских лидеров.

Катя Лель - Мой мармеладный